خبير مصرفي: مصر ثاني دولة في العالم تحقق نموا بنسبة تفوق الـ3% (فيديو)

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن القطاع المصرفي اتخذ الكثير من القرارات الاستباقية التي فاقت توصيات صندوق النقد الدولي لمواجهة جائحة كورونا، وهذا ساعد على تجاوز ازمة كورونا إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن الدول لم تلجأ إلى الإغلاق الكلي، لكي تدخل في النمو السلبي مثلما حدث في بعض دول العالم.





وتابع "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن مصر ثاني دولة في العالم حققت نسبة نمو تفوق الـ 3%، بينما الصين حققت نمو بنسبة لا تزيد عن الـ1.5%.



