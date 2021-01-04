خبير مصرفي: مصر ثاني دولة في العالم تحقق نموا بنسبة تفوق الـ3% (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن القطاع المصرفي اتخذ الكثير من القرارات الاستباقية التي فاقت توصيات صندوق النقد الدولي لمواجهة جائحة كورونا، وهذا ساعد على تجاوز ازمة كورونا إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن الدول لم تلجأ إلى الإغلاق الكلي، لكي تدخل في النمو السلبي مثلما حدث في بعض دول العالم.

وتابع "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن مصر ثاني دولة في العالم حققت نسبة نمو تفوق الـ 3%، بينما الصين حققت نمو بنسبة لا تزيد عن الـ1.5%. 

ولفت إلى أن كل زيادة في حجم المدفوعات الغير نقدية بنسبة 10% تؤدي إلى توفير 200 ألف فرصة عمل، ويزيد حجم الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 1.5مليار دولار، وهذا يعني ان التحول الرقمي يقلل من معدل البطالة بشكل ملحوظ، خلاف أنه يساهم بدور كبير من التجمعات البشرية، وبالتالي منع انتقال فيروس كورونا او أي فيروس آخر. 

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