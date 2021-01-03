إصابة أول رئيس مركز ومدينة في كفرالشيخ بفيروس كورونا

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أصيبت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجراؤها تحليل PCR بمستشفي حميات دسوق، لتصبح أول رئيس مركز يصاب بفيروس كورونا.



وقبل أيام أصبب أشرف داوود، رئيس حي شمال بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وخضع للعزل المنزلي، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويخضع حاليا لبروتوكول علاج وزارة الصحة، وينوب عنه نائبه في القيام بمهامه الرسمية في العمل حتي يتعافي ويعود إلي عمله.



وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.



وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.