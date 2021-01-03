محافظة دمياط: إشغال كامل للعناية المركزة بمستشفى الصدر بمصابي كورونا (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها تفقدت مستشفى الأمراض الصدرية خلال جولة مفاجئة اليوم الأحد، للاطمئنان على خزان الأكسجين.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد أنها شددت على ضرورة إغلاق غرفة خزان الأكسجين، كي لا يدخلها إلا المتخصصون فقط.

ولفتت إلى أن جميع أسرة العناية المركزة لمستشفى الصدر بدمياط مشغولة بإجمالي 115 مصابا بكورونا، معلقة:"حالات المصابين مستقرة، ووضع الإصابة مستقر نوعا ما بالمحافظة".

وأوضحت أن رئيس الوزراء وجه بإخلاء الأراضي المخصصة لمشروع تطوير عواصم المحافظات.

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