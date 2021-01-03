كريستيانو رونالدو يطلب نجم توتنهام في يوفنتوس

الأحد 03/يناير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي طلب من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع أحد نجوم توتنهام الإنجليزي في الفترة المقبلة.


وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن رونالدو طالب إدارة السيدة العجوز أن يكون الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام هو الهدف الرئيسي للنادي الإيطالي في الفترة المقبلة.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن سون يقدم مستويات مثيرة للإعجاب مع توتنهام ويشكل ثنائي قاتل مع الإنجليزي هاري كين نجم هجوم الفريق الإنجليزي علمًا بأن توتنهام فتح مفاوضاته مؤخرًا مع سون من أجل تجديد عقده.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سون البالغ من العمر 28 عامًا يلعب في توتنهام منذ عام 2015 وخاض مع الفريق الإنجليزي حتى الآن 253 مباراة وسجل 100 هدفًا وصنع 55 هدف آخرين وينتهي عقده في 2023.

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