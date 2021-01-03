صحة الشرقية: إحالة نبطشية الأمن في واقعة مستشفى الحسينية للتحقيق

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قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن جميع المستشفيات بها خطوط سير تشمل المصابين بفيروس "كورونا"، وغير المصابين، مشددًا على أن شركة الامن المتعاقد معها هي التي تتولى مسؤولية الامن ومباشرة خطوط السير.



وأضاف "مسعود"، مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاحد، أنه تم إرسال خطاب بواقعة مستشفى الحسينية لمقر شركة الامن المنوطة بمتابعة خط السير في مقرها الكائن بالقاهرة مشيرًا إلى أن المحافظ أحال نبطشية الامن التي تولت حفظ الامن في وقت الواقعة إلى التحقيق



وتابع: " المسؤولية بها شقين على شركة الامن حفظ الامن في مستشفى العزل لمنع إنتشار عدوى كورونا، بالإضافة لحماية الفريق الطبي المقدم للخدمة، خاصة ان خصوصية المريض التي تعد خطًا أحمر".



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كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، حقيقة وجود نقص في أنابيب الأكسجين في مستشفى الحسينية وهو ما تسبب في وفاة أربع حالات مصابة بفيروس كورونا.



وقال "غراب"، إن خزان الأكسجين لا يوجد فيه أي نقص والشبكة كانت تعمل بكامل طاقاتها والتي تغذي 21 أنبوب، مضيفًا أنه حتى إذا حدث عجز في شبكة الأكسجين فهناك شبكة موازية موصل فيها 25 أنبوب من الأكسجين، وفي حالة حدوث عجز أيضًا هناك ما بين 44 إلى 45 أنبوب أكسجين جاهزة للتحرك داخل غرف المرضى أو العناية المركزة.



وأوضح أن الحالات التي توفت كانت متدهورة منذ دخولها إلى المستشفى بسبب وصولها متأخر، لافتًا إلى أن من قام بالتصوير هو أحد أبناء أحد الحالات الذي قام باقتحام العناية المركزة ومبنى العزل وقام بتصوير الأطباء وطقم التمريض وهو ما أثر على معنوياتهم بصورة كبيرة.



وأشار إلى أن العناية كان فيها 6 حالات توفى فقط أربع حالات متدهورة ولم يتوفوا في نفس التوقيت، وكان هناك حالتين على أجهزة التنفس الصناعي، مستطردًا "أنه حتى لو كان فيه أي تقصير أو أي خطأ فني سيكون فيه إجراء متبع خاصة أن الواقعة مسار تحقيق من قبل النيابة ولجنة من وزارة الصحة، ولا نعلم لمصلحة من هذا التأثير على الفريق الطبي بالمحافظة".



