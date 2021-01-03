أستاذ الأمراض الصدرية: وجود أنابيب الأكسجين في المنزل "قنبلة موقوتة" و"كارثة"

الأحد 03/يناير/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
علقت مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، على واقعة نقص الأكسجين في مستشفى الحسينية بالشرقية وهو ما تسبب في وفاة أربع حالات مصابة بكورونا.

وقالت "مايسة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن هذه الواقعة حادث فردي ولا يمكن أن ينقطع الأكسجين عن حالات بعينها في حالة حدوث عطل دون باقي الحالات لأن الشبكة التي تغذي هذه الأنابيب شبكة واحدة.

وأضافت "لم نسمع عن نقص في أنابيب الأكسجين في الموجة الأولى، لأن المواطنين حاليًا بدأوا يقوموا بتخزين الأنابيب في المنزل ووجودها دون الحاجة إليها بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار ويمثل كارثة إلا إذا كانت حالة المريض الذي يقوم بالعزل تستدعي وجودها".

وتابعت "المواطنين بدأت تتعامل مع أنابيب الأكسجين على أنها سلع قابلة للتخزين وهذا خطر لأنه مثل أي عقار مثلما يفيد يضر، ولذلك لا يجب استخدامه إلا في حالة وصول نسبة الأكسجين في الدم إلى أقل من 90، وأدعو لبيع هذه الأنابيب بروشتة الطبيب فقط".

واستطردت "أن فشل الرئة في الانقباض والانبساط هو ما يستدعي الوضع تحت جهاز التنفس الصناعي، وهي حالة متدهورة يصل إليها المريض بالكورونا وعادة ما يكون بسبب وجود أمراض أخرى مزمنة أو أورام تساعد على تدهور الحالة بهذه الصورة".

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