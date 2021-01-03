شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة قتل "بولاق الدكرور"

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قالت سارة فتحي، شاهدة عيان على واقعة قتل زوج لزوجته في منطقة بولاق الدكرور، إنه في الساعة السادسة والنصف صباحًا كان الزوج بجوار المدرسة، وعندما رأى زوجته بالقرب من المدرسة، أمسك بها من ملابسها وطعنها بالسكينة.



وأضافت "سارة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه طعنها بالسكين حوالي 5 أو 6 طعنات، لافتة إلى أنه وقف بجانب جثتها وقال: "أنا خدت حقي خلاص، وطالما الحكومة مجبتليش حقي أنا جبت حقي بنفسي".



وتابعت: أنه ظل يقول إن ما حدث لها هو جزاء كل امرأة خائنة، وقام بالاتصال بجميع أفراد عائلتها وأبنائها.



