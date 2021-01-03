وكيل وزارة الصحة بالشرقية: لا ننكر وفاة أربعة اشخاص.. ولكن

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علق الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على واقعة مستشفى الحسينية قائلا: " بالأمس تم إبلاغي بوفاة أربع حالات في الرعاية المركز بمستشفى الحسينية المخصصة للعزل، وعلى الفور أصدرنا توجيهات بمباشرة الأمر، من قبل رئيس وحدة العناية المركزة، وأطلعنا وزارة الصحة والمحافظ على الامر، مما أدى لتشكيل لجنة فورية لفحص الأمر رغم سوء الحالة الجوية بالأمس بسبب الشبورة".



وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "on"، مساء الأحد، أن اللجنة قامت بعملية الفحص الخاص بشبكة إمدادات الاكسجين معقبًا: "ماعنديش اي مشكلة في الاكسجين في الشرقية كلها بكامل المستشفيات البالغ عددها25 مستشفى، بالاضافة لمستشفى تعليمي ومستشفيات الجامعه بخلاف التأمين الصحي، وكافة هذه المستشفيات لا تعاني من اي نقص في إمدادات الاكسجين، والدليل أن وزارة الصحة أعدت خطة طواريء لدعم اي مستشفى في حال إذا عاني من نقص الاكسجين ".



وواصل: " رغم وجود خطة الطواريء من البداية المعدة من قبل وزارة الصحة، إلا أننا لم نحتاج لها في مستشفيات محافظة الشرقية لا في الجائحة الاولى ولا الان".



وأضاف: " لاننكر وجود أربعة وفيات بالفعل لكن أؤكد أن الحالات المتوفية تتراوح أعمارها بين 64 سنة و67 و74 وأحد الحالات كان مصاب بجلطة قديمة في المخ بخلاف مرض السكر، ووصل إلى المستشفى في حالة التهاب رئوي شديد ونقص حاد في الاكسجين وهي حالات مرتفعة المخاطرة صحيًا وحدثت الوفاة ".

