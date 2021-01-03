وكيل وزارة الصحة بالشرقية: لا ننكر وفاة أربعة اشخاص.. ولكن

الأحد 03/يناير/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على واقعة مستشفى الحسينية قائلا: " بالأمس تم إبلاغي بوفاة أربع حالات في الرعاية المركز بمستشفى الحسينية المخصصة للعزل، وعلى الفور أصدرنا توجيهات بمباشرة الأمر، من قبل رئيس وحدة العناية المركزة، وأطلعنا وزارة الصحة والمحافظ على الامر، مما أدى لتشكيل لجنة فورية لفحص الأمر رغم سوء الحالة الجوية بالأمس بسبب الشبورة".

وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "on"، مساء الأحد، أن اللجنة قامت بعملية الفحص الخاص بشبكة إمدادات الاكسجين معقبًا: "ماعنديش اي مشكلة في الاكسجين في الشرقية كلها بكامل المستشفيات البالغ عددها25 مستشفى، بالاضافة لمستشفى تعليمي ومستشفيات الجامعه بخلاف التأمين الصحي، وكافة هذه المستشفيات لا تعاني من اي نقص في إمدادات الاكسجين، والدليل أن وزارة الصحة أعدت خطة طواريء لدعم اي مستشفى في حال إذا عاني من نقص الاكسجين ".

وواصل: " رغم وجود خطة الطواريء من البداية المعدة من قبل وزارة الصحة، إلا أننا لم نحتاج لها في مستشفيات محافظة الشرقية لا في الجائحة الاولى ولا الان".

وأضاف: " لاننكر وجود أربعة وفيات بالفعل لكن أؤكد أن الحالات المتوفية تتراوح أعمارها بين 64 سنة و67 و74 وأحد الحالات كان مصاب بجلطة قديمة في المخ بخلاف مرض السكر، ووصل إلى المستشفى في حالة التهاب رئوي شديد ونقص حاد في الاكسجين وهي حالات مرتفعة المخاطرة صحيًا وحدثت الوفاة ".

أخبار تهمك

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. حقيقة عرض سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن آخر تطورات موقف مصطفى محمد مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ يوم

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شكوى صالح جمعة بسبب مستحقاته

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان باتشيكو يحسم موقف مصطفى محمد من الاحتراف الخارجي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

07:30 م

الأهلي يكشف حقيقة شكوى صالح جمعة بسبب مستحقاته

09:10 م

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

06:34 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى