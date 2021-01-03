وزير الري الأسبق: الوضع الحالي ينذر بعدم التوصل إلى إتفاق حقيقي في ملف سد النهضة

الأحد 03/يناير/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن هناك تباين بين بيانات مصر والسودان وتصريحات اثيوبيا غير المنضبطة.

وأشار الدكتور محمد نصر الدين علام، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية ""، اليوم الأحد، إلى أن السودان تتحدث بأنه تم الاتفاق بين الخبراء الأفارقة مع كل دولة على حدة في اجتماعات ثنائية عن نقاط الخلاف والاتفاق بين الدول الثلاثة.

وأضاف أن مصر تتحدث عن حقها خاصة أن مواقف إثيوبيا غير واضحة، لافتًا إلى أن المؤشرات تدل على سلبية المفاوضات بين دول المصب.

وأكد أن الوضع الحالي ينذر بعدم التوصل إلى أي اتفاق حقيقي في ملف سد النهضة، منوها بأن اثيوبيا تحاول تظهر نفسها قوية أمام المشاكل الداخلية التي تحدث بها.

وتابع: الرد المصري على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية كان منضبطا وقاسيا.

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