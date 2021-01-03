لا فائدة من التفاوض.. خبير استراتيجي يطالب بالرد على العجرفة الإثيوبية بـ رسائل خشنة (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
علق الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على استئناف مفاوضات سد النهضة. 

وقال رسلان خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مصر صبرت صبرا طويلا تحسد عليه القيادة السياسية، وأبدت مرونة لا تتحملها الجبال»، مشيرا إلى إثيوبيا تسمى بالكيان وليس الدولة في الأدبيات الغريبة، كونها مكونة من مجموعة أقاليم عرقية متصارعة.

وتابع «الدعم الغربي منح رئيس الوزراء آبي أحمد، جائزة نوبل رغم أنه أباد شعبه»، معلقا «إثيوبيا تعيش في عصر ما قبل التاريخ، وآبي أحمد يبيد شعبه بناء على الأصول العرقية».

وأكد أن الحكومة الإثيوبية لا تحترم المواثيق أو المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن موقف السودان تجاه سد النهضة تغير، بعدما تيقنت الخرطوم أن أديس أبابا ستلحق الأذى بها.

وأردف «حان الوقت كي تأخذ مصر الأمر بيدها، كون أديس أبابا لا يصلح بها تفاوضات، بدليل ما يحدث في بلادهم من صراعات زمن العصور الوسطى»، مؤكدا أن الأمن القومي والمصري لا ينفصلان.

وأكمل «يجب أن تكون هناك رسائل خشنة تجاه العجرفة الإثيوبية الفارغة، وأديس أبابا ترغب في لفت الانتباه بعيدا عن مشكلاتهم الداخلية»، مؤكدا أنه لا فائدة من التفاوض من الطرف الإثيوبي، ويجب مخاطبتهم باللغة التي يفهمونها.

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