مستشار بايدن: يجب التفاوض على برنامج إيران الصاروخي قبل الاتفاق النووي

الأحد 03/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر

أكد جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، للأمن القومي، ضرورة التفاوض على برنامج إيران الصاروخي، قبل الاتفاق النووي.

 

وفي وقت سابق، صرح سوليفان، بأن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران "إلى الصندوق" من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية.

 

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب، أعرب سابقا عن نيته العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب، من جانب واحد عام 2018، في حال عودة إيران في المقابل إلى تطبيق مسؤولياتها بالكامل بموجب الصفقة.

 

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