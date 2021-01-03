خبير: كورونا أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات

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قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري أثبت خلال الفترة الأخيرة قدرته على امتصاص الصدمات والتعامل مع أي ازمات، والسبب وراء هذا هو نجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلاف صدور مجموعة من التشريعات والقوانين التي زادت من جاذبية الاقتصادية للاستثمار.



وتابع "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الاقتصاد المصري قبل الإصلاح الاقتصادي كان يشهد تراجعًا كبيرًا، وحجم النقدي الأجنبي شهد انخفاضًا كبيرًا، وهذا أثر على استيراد مدخلات الإنتاج التي تستخدمك في عمليات التصنيع.



ولفت إلى أن مصر شهدت ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولذلك قامت الدولة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لكي يكون الاقتصاد المصري قوي وقادر على النمو بشكل صحيح.

