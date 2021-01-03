لميس الحديدي عن بدأ تطبيق الغرامات على المخالفين : "ارحموا الأمن"

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أعربت الاعلامية لميس الحديدي، عن تقديرها للأجهزة التنفيذية المختلفة في تطبيق الاجراءات الاحترازية في يومها الاول، وفرض عقوبات على المخالفين، امتثالًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالتدابير الاحترازية، مؤكدة أن كامل الاجهزة التنفيذية كانوا في حال استنفار تام اليوم لتطبيق الغرامات الخاصة بعدم تنفيذ الاجراءات الاحترازية.



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاحد،: " جهد معتاد من الداخلية ليس فقط في الاجراءات الاحترازية، لكن في كافة المجالات وهي الان تقوم بإصدار بيان يومي محدث بتفعيل العقوبات والغرامات على مخالفي الاجراءات الاحترازية.



وطالبت: "الشارع المصري بالالتزام بالاجراءات الاحترازية، خوفًا على الصحة العامة وليس فقط بسبب فرض الغرامات، معقبة: "لازم نخاف على نفسنا والمحلات أيضًا، ارجوكم إلتزموا، من أجل حياتنا وحياة الناس، إحنا عايشين في دولة خافوا على بلدكم وأهلكم وعائلتكم ".



وأضافت أن الداخلية اليوم فقط وفقًا لبيانها اليومي قامت بضبط نحو8937 سائق نقل جماعي بدون كمامه، فضلًا عن 1795 شيشة وهو رقم ضخم جدًا يضاف لأعباء وجهد الداخلية المعتاد في حفظ الامن العام متابعة: "عايزة الناس تساعد، لأن الداخلية مش دورها تحط عسكري عند كل بيت ساعدوا الدولة بالوعي والادراك فالمسؤولية مشتركة بين الشعب والدولة، إرحموا الامن، بصراحة كفاية وجودهم في الشوارع طول الوقت، ومجهودهم خرافي ولدينا 28 جهة لديها ضبطية قضائية".



