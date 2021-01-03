أحمد موسى يحذر المواطنين من الشبورة: "ليه تجروا وتموتوا نفسكم".. فيديو



ومن ناحية أخرى حذر موسى من الشبورة الكثيفة قائلا: "المرور يغلق بعض الطرق، وهناك مواطنون يلجؤون إلى طرق رملية ويموتوا نفسهم»".



وتابع موسى: "ليه تجري وفيه شبورة، تتأخر على الشغل، ولا تموت، بلاش تجري في الطقس السئ".



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك التزام كبير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية ابتداء من اليوم.وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد إن "الكمامة الحل السحري، ولا نريد تهوين أو تهويل".