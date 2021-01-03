أول تعليق لـ نقابة الأطباء على واقعة الحسينية

الأحد 03/يناير/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إنه حريص في إدارة الأزمة أن يكون هناك شفافية، لافتًا إلى أن ظروف الجائحة بينت أوجه القصور في عدد كبير من دول العالم، ولكن المشكلة بالنسبة لمصر أن القنوات المعادية يقومون بتأجيج أي مشكلة تحدث في مصر.

وأضاف الدكتور أسامة عبد الحي، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن ما حدث في مستشفى الحسينية وانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم التواصل مع نقيب الأطباء في الشرقية وأكد أنه لم يتم القبض على أي طبيب.

وأوضح أن وفاة مرضى كورونا نتيجة مضاعفات الفيروس، ولابد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والاصابات في زيادة مستمرة، ولابد من تطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بعدم الخروج من المنزل.

وأشار أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن الضمانة الوحيدة هو الجدية المتناهية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها.

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