جمال عوض: لجنة بالتأمين الصحي تدرس ملابسات وفاة الأطباء بفيروس كورونا (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن هناك لجنة بالتأمين الصحي تدرس ملابسات كل إصابة أو وفاة بفيروس كورونا بين الأطباء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الصحة قررت أن يكون مرض كوفيد 19 من الأمراض المعدية، ومن ثم تعتبر إصابة عمل.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم تقديم مزايا قانون المعاشات للأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا.

واستطرد، أن من يصاب بكورونا من الأطقم الطبية يتم إعداد تقرير عنه، ويتوجه للجنة التأمين الصحي، لافتا إلى أنه يجب على جهة العمل الموجود بها الطبيب المتوفي بكورونا أن ترسل تقريرًا عن حالته للتأمينات الاجتماعية.

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