محافظ الشرقية يكشف حقيقة وجود نقص في أنابيب الأكسجين في مستشفى الحسينية

الأحد 03/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حقيقة وجود نقص في أنابيب الأكسجين في مستشفى الحسينية وهو ما تسبب في وفاة أربع حالات مصابة بفيروس كورونا.

وقال "غراب" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن خزان الأكسجين لا يوجد فيه أي نقص والشبكة كانت تعمل بكامل طاقاتها والتي تغذي 21 أنبوب.

وأضاف أنه حتى إذا حدث عجز في شبكة الأكسجين فهناك شبكة موازية موصل فيها 25 أنبوب من الأكسجين، وفي حالة حدوث عجز أيضًا هناك ما بين 44 إلى 45 أنبوب أكسجين جاهزة للتحرك داخل غرف المرضى أو العناية المركزة.

وأوضح أن الحالات التي توفت كانت متدهورة منذ دخولها إلى المستشفى بسبب وصولها متأخر، لافتًا إلى أن من قام بالتصوير هو أحد أبناء أحد الحالات الذي قام باقتحام العناية المركزة ومبنى العزل وقام بتصوير الأطباء وطقم التمريض وهو ما أثر على معنوياتهم بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن العناية كان فيها 6 حالات توفى فقط أربع حالات متدهورة ولم يتوفوا في نفس التوقيت، وكان هناك حالتين على أجهزة التنفس الصناعي، مستطردًا "أنه حتى لو كان فيه أي تقصير أو أي خطأ فني سيكون فيه إجراء متبع خاصة أن الواقعة مسار تحقيق من قبل النيابة ولجنة من وزارة الصحة، ولا نعلم لمصلحة من هذا التأثير على الفريق الطبي بالمحافظة".


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