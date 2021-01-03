استشاري الطب النفسي يكشف سر انتشار ظاهرة الكلاب البشرية في أوروبا (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور وليد هندي، استاذ الطب النفسي، على وصول عدد الكلاب البشرية في أوروبا لـ10آلاف شخص في أوروبا، قائلًا:" الحمد لله اللي احنا عايشين في مجتمع فيه دفء اجتماعي، وليس به خواء روحي، مثلما هو متواجد في الغرب".

وتابع "هندي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان سبب انتشار ظاهرة الكلاب البشرية في الغرب هو عدم وجود منظومة للقيم، معقبًا: "معندهمش حاجة اسمها عيب، الولد يبقي عنده17 سنة بيكون خارج أي توجه من والديه، وهذا أدى لوجود ظواهر غريبة مثل الحاد، والشذوذ وظاهرة الكلاب البشرية"

وأضاف أن الشخص الذي يتحول إلى كلب بشري في أوروبا، غالبًا ما يكون تعرض لتنمر أو التحرش الجنسي او الاعتداء في الصغير، وبسب بعدم الثقة في النفس، يمارس سلوك الكلاب البشرية.

هذا وانتشرت مؤخرًا ظاهرة غريبة عُرفت باسم "الكلاب البشرية"، فهم أشخاص يعرضون أنفسهم للتبني كحيوانات أليفة، ويرتدون ملابس شبيهة للكلاب، يسيرون على أربعة، ويأكلون طعام الكلاب.

هؤلاء البشر يعرضون أنفسهم للتبني كحيوانات أليفة على الإنترنت مقابل مبالغ مالية قد تصل لـ70 ألف دولار، وصُنفوا من قبل أطباء علم النفس في جامعة لندن على أنهم مصابون بـ"اضطراب الشخصية الاجتنابي"، الذي من أعراضه احتقار الذات وتعذيب النفس "المازوخية".

ورغم قلة عددهم الذي لا يتجاوز 10 آلاف كلب بشري في بريطانيا وحدها، إلا أنها أصبحت ظاهرة سريعة الانتشار جزئيًا في دول مثل كندا، أمريكا، وأستراليا، ويفعلون ذلك لأغراض جنسية أو من أجل المال.

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