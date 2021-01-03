وزير الاتصالات يتفقد أعمال تطوير متحف البريد ويهنئ العاملين بالهيئة

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصري التاريخي فى منطقة العتبة بوسط القاهرة تزامناً مع ذكرى انشاء البريد المصري الذي يوافق 2 يناير من كل عام؛ رافقه فى جولته الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.





وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عيد البريد المصري هو يوم تاريخي مشهود يمثل علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البريد حيث نقلت ملكية البوسطة الاوربية الى الحكومة المصرية في 2 يناير 1865 ليصبح هذا اليوم عيدا يحتفل به كل عام.





وبهذه المناسبة وجه طلعت التهنئة لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد البريد؛ وحثهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين خاصة في ظل الدور الهام للبريد الذي أصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية، متمنيا للعاملين دوام التوفيق.





ومن جانبه هنأ رئيس الهيئة القومية للبريد جميع العاملين بمناسبة عيد البريد قائلاً "زملائي الاعزاء اهنئكم واشكركم لقد جسدتم طوال الفترة الماضية نموذجا يحتذي به في تحمل المسئولية والإصرار على أداء رسالتكم على أكمل وجه رغم كل التحديات والصعاب التي نمر بها حالياً وأدعوكم الى بذل مزيد من الجهد في سبيل رفع كفاءة أداء البريد المصري وتقديم جميع الخدمات الجماهيرية للمواطنين بكل كفاءة ويسر".