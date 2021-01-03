شيخ الأزهر يعزي نصر فريد واصل في وفاة زوجته

الأحد 03/يناير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي إلى أ.د نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي الجمهورية الأسبق، في وفاة زوجة فضيلته، والتي وافتها المنية اليوم الأحد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور لها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون.

ونعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، زوجة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، التي دفنت اليوم.

وقال مفتي الجمهورية: «أتقدم بخالص العزاء لفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق في وفاة حرم فضيلته. اللهم اغفر لها وارحمها وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وتم تشييع الجنازة في مقابر العائلة وتم اقتصار العزاء على تشييع الجنازة في ظل أزمة كورونا واتباعًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة.

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