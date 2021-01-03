حي النزهة يشن حملة مكبرة لتطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية

الأحد 03/يناير/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
بناءا على توجيهات محافظ القاهره، تفعيلا لقرارات رئيس الوزراء بشان متابعه أعمال والإجراءات الاحترازيه وعدم ارتداء الكمامات، ومتابعه اي أعمال مباني مخالفه واتخاذ الإجراءات القانونيه والإزالة في المهد وعليه.

شن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة مكبرة تحت إشراف نائب المنطقه الشرقيه وبرفقة شرطه المرافق وقسم شرطه النزهه والاسكان والمحلات والاشغالات و المتابعه الميدانيه ومسؤول المربعات وقد اسفرت الحملة عن الآتي:-

1 - إيقاف الأعمال والإزالة في المهد للاعمال المخالفة بالعقار 23 شارع محمد شفيق لقيام المخالف بعمل تعديلات معماريه وانشائيه بالدور الارضي بدون ترخيص وتبين قيامه بتقديم طلب تصالح عن تلك الاعمال تمت الازاله والتحفظ على المعدات وايقاف التصالح وتحرر عن الواقعه المحضر رقم 55 جنح امن دوله طوارئ لسنه 2020 .

2 - إيقاف الأعمال والإزالة في المهد للاعمال المخالفه بالعقار 8 شارع متولي الشعراوي، لقيام المخالف بتعديل معماري وانشائي بدون ترخيص من الدور الارضي وتبين قيامه بتقديم طلب تصالح من تلك الاعمال تم ايقاف الاعمال والتحفظ على المعدات وايقاف التصالح وتحرر عن الواقعه المحضر رقم 56 جنح امن دوله طوارئ لسنه 2020 .

3 - إيقاف الأعمال والازاله في المهد للاعمال المخالفه بالعقار 12 شارع مكه من شارع المدينه المنوره لقيام المخالف بتحويل الجراج لتجارى وعمل باب من الصاج بدون ترخيص وتبين قيامه بتقديم طلب تصالح عن تلك الاعمال تم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابه المختصة.

4 - ايقاف الاعمال والازاله في المهد للاعمال المخالفه بالعقار 10 شارع الصفا لقيام المخالف بالبناء أعلى سطح العقار بدون ترخيص تم ازاله الاعمال المخالفه في المهد وتم التحفظ على المعدات وعمل المحضر اللازم والعرض على النيابه المختصه .

5 - إعادة غلق وتشميع محل عصير سيتي درينك 85 شارع طه حسين فض اختام ولا عدم التزام بالاجراءات الاحترازيه و بدون ترخيص .

6 - اعاده غلق وتشميع محل كستانيا 85 شارع طه حسين فض اختام بدون ترخيص .

7 - اعاده غلق عدد 3 محلات التابعه لمطعم الجناني 5 شارع طه حسين فض اختام ولعدم التزامة بالاجراءات الاحترازيه و بدون ترخيص و مخالفه شروط البيئه .
8 - اعاده غلق وتشميع محل عصير فرغلي 5 شارع طه حسين فض اختام بدون ترخيص ولعدم التزامة بالاجراءات الاحترازيه .

9 - إعادة غلق وتشميع محل الشبراوي 5 شارع طه حسين فض اختام و بدون ترخيص و لعدم التزامة بالاجراءات الاحترازية .

10 - تحرير عدد 12 محضر تصالح لعدم ارتداء الكمامه بمعرفه شرطه المرافق وتحصيل الغرامة الفوريه وتسليم المخالف الايصالات الداله على التصالح وقيامنا بتسليم كمامات لارتدائها.

أخبار تهمك

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

الكشف عن آخر تطورات موقف مصطفى محمد مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ يوم

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شكوى صالح جمعة بسبب مستحقاته

منذ ساعة

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان باتشيكو يحسم موقف مصطفى محمد من الاحتراف الخارجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة عرض سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

07:30 م

الأهلي يكشف حقيقة شكوى صالح جمعة بسبب مستحقاته

09:10 م

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

06:34 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى