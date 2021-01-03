فرمان باتشيكو يحسم موقف مصطفى محمد من الاحتراف الخارجي
الأحد 03/يناير/2021 - 08:58 م
عبد القادر عرابي
حسم البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق كرة القادم بنادي الزمالك، موقفه من رغبة مهاجم الفريق، مصطفى محمد، من الإحتراف الخارجي.
وكان مصطفى محمد قد أبلغ مسؤولي الزمالك برغبته في خوض تجربة الإحتراف الخارجي، لا سيما وأنه يمتلك عدة عروض في فرنسا.
وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن باتشيكو يرفض ذهاب مصطفى محمد للاحتراف الخارجي في الفترة الحالية.
وأبلغ باتشيكو، لجنة الكرة، بأن هناك شروطًا لموافقته على احتراف مصطفى محمد، أو غيره من اللاعبين، يأتى فى مقدمتها توفير البديل المناسب، والذى يجب ألا يقل فى القدرات الفنية والبدنية عن اللاعب الذى يرغب فى الرحيل.
وينتظر أن يعقد مسؤولو لجنة الكرة اجتماعًا مع اللاعب، لمطالبته بغلق ملف الاحتراف نهائيًا خلال الفترة الحالية، والتركيز مع الفريق، خصوصًا أن النادى مرتبط بالمشاركة فى بطولة الدورى، والبطولة الإفريقية.
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