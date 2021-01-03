فرمان باتشيكو يحسم موقف مصطفى محمد من الاحتراف الخارجي

حسم البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق كرة القادم بنادي الزمالك، موقفه من رغبة مهاجم الفريق، مصطفى محمد، من الإحتراف الخارجي.









وكان مصطفى محمد قد أبلغ مسؤولي الزمالك برغبته في خوض تجربة الإحتراف الخارجي، لا سيما وأنه يمتلك عدة عروض في فرنسا.









وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن باتشيكو يرفض ذهاب مصطفى محمد للاحتراف الخارجي في الفترة الحالية.





وأبلغ باتشيكو، لجنة الكرة، بأن هناك شروطًا لموافقته على احتراف مصطفى محمد، أو غيره من اللاعبين، يأتى فى مقدمتها توفير البديل المناسب، والذى يجب ألا يقل فى القدرات الفنية والبدنية عن اللاعب الذى يرغب فى الرحيل.





وينتظر أن يعقد مسؤولو لجنة الكرة اجتماعًا مع اللاعب، لمطالبته بغلق ملف الاحتراف نهائيًا خلال الفترة الحالية، والتركيز مع الفريق، خصوصًا أن النادى مرتبط بالمشاركة فى بطولة الدورى، والبطولة الإفريقية.



