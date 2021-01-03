الباز: التزاحم والاحتفال برأس السنة قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي

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قال الدكتور محمد الباز، إن فيروس كورونا متوحش، ومن الطبيعي أن تحدث أزمات خلال مواجهة كورونا، منوها أنه يتحدث عن أزمة مستشفى الحسينية بكل وضوح وشفافية، لافتا إلى أنه سيتحدث عن الأزمة سواء جاءت نتيجة إهمال أو ناتجة بسبب أن القدرات أقل من استيعاب الأزمة.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه لابد من أن نعترف أننا أمام وباء، والجميع يجب أن يواجه بكل وعي، لأن الحكومة لن تستطيع مواجهة الوباء بمفرادها.



واستنكر "الباز"، الزحام الذي شهدته محافظة الإسكندرية يوم رأس السنة، ونزول المواطنين للاحتفال على كوبري ستانلي، وتوجه المصريين للتسوق من ماركت شهير.



وتابعت: "البلد لا تتحمل فرض حظر كلي أو جزئي، والدولة وقفت الدراسة لـ 42 مليون تلميذ وطالب، ومن الطبيعي أن يجلس كل هؤلاء بالمنزل، لأننا لسنا في عطلة لكي ننزل للتنزه والتسوق، لأن صورة الزجام الموجود سيؤدي إلى انهيار الأطقم الطبية".



وعن أزمة مستشفى الحسينية، قال: "الوزارة بتقول شكلت لجنة لفحص الموضوع والبيان بيقول شبكة الغاز تعمل بكفاءة والخزان كان فيه أكسوجين وكان هناك احتياطات من أنابيب الأكسوجين وجميع اقسام المستشفى تعمل بكافة طاقتها، وأن الأربعة المتوفين، توفوا في فترات زمنية متباعدة، وليس في نفس التوقيت، وأغلبهم من كبار السن ويعانون من الأمراض المزمنة بالإضافة لإصابتهم بكورونا".