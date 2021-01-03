الباز: التزاحم والاحتفال برأس السنة قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي

الباز: التزاحم والاحتفال برأس السنة قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي
الأحد 03/يناير/2021 - 09:03 م
داليا الحسين
قال الدكتور محمد الباز، إن فيروس كورونا متوحش، ومن الطبيعي أن تحدث أزمات خلال مواجهة كورونا، منوها أنه يتحدث عن أزمة مستشفى الحسينية بكل وضوح وشفافية، لافتا إلى أنه سيتحدث عن الأزمة سواء جاءت نتيجة إهمال أو ناتجة بسبب أن القدرات أقل من استيعاب الأزمة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه لابد من أن نعترف أننا أمام وباء، والجميع يجب أن يواجه بكل وعي، لأن الحكومة لن تستطيع مواجهة الوباء بمفرادها.
واستنكر "الباز"، الزحام الذي شهدته محافظة الإسكندرية يوم رأس السنة، ونزول المواطنين للاحتفال على كوبري ستانلي، وتوجه المصريين للتسوق من ماركت شهير.
وتابعت: "البلد لا تتحمل فرض حظر كلي أو جزئي، والدولة وقفت الدراسة لـ 42 مليون تلميذ وطالب، ومن الطبيعي أن يجلس كل هؤلاء بالمنزل، لأننا لسنا في عطلة لكي ننزل للتنزه والتسوق، لأن صورة الزجام الموجود سيؤدي إلى انهيار الأطقم الطبية".
وعن أزمة مستشفى الحسينية، قال: "الوزارة بتقول شكلت لجنة لفحص الموضوع والبيان بيقول شبكة الغاز تعمل بكفاءة والخزان كان فيه أكسوجين وكان هناك احتياطات من أنابيب الأكسوجين وجميع اقسام المستشفى تعمل بكافة طاقتها، وأن الأربعة المتوفين، توفوا في فترات زمنية متباعدة، وليس في نفس التوقيت، وأغلبهم من كبار السن ويعانون من الأمراض المزمنة بالإضافة لإصابتهم بكورونا".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه لابد من أن نعترف أننا أمام وباء، والجميع يجب أن يواجه بكل وعي، لأن الحكومة لن تستطيع مواجهة الوباء بمفرادها.
واستنكر "الباز"، الزحام الذي شهدته محافظة الإسكندرية يوم رأس السنة، ونزول المواطنين للاحتفال على كوبري ستانلي، وتوجه المصريين للتسوق من ماركت شهير.
وتابعت: "البلد لا تتحمل فرض حظر كلي أو جزئي، والدولة وقفت الدراسة لـ 42 مليون تلميذ وطالب، ومن الطبيعي أن يجلس كل هؤلاء بالمنزل، لأننا لسنا في عطلة لكي ننزل للتنزه والتسوق، لأن صورة الزجام الموجود سيؤدي إلى انهيار الأطقم الطبية".
وعن أزمة مستشفى الحسينية، قال: "الوزارة بتقول شكلت لجنة لفحص الموضوع والبيان بيقول شبكة الغاز تعمل بكفاءة والخزان كان فيه أكسوجين وكان هناك احتياطات من أنابيب الأكسوجين وجميع اقسام المستشفى تعمل بكافة طاقتها، وأن الأربعة المتوفين، توفوا في فترات زمنية متباعدة، وليس في نفس التوقيت، وأغلبهم من كبار السن ويعانون من الأمراض المزمنة بالإضافة لإصابتهم بكورونا".