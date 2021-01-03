مركز شباب المثلث يستعد بقوة لانطلاق دوري القسم الرابع بمجموعة السويس وسيناء

الأحد 03/يناير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
يستعد مركز شباب المثلث تحت قيادة رامى ابراهيم، للمشاركة في منافسات مجموعة السويس وسيناء بدوري القسم الرابع هذا الموسم 2021/2020.

وتضم المجموعة الرابع فرق ( مركز شباب المثلث - ترسانة السويس البحرية - جنوب سيناء - نادى شاب مصر ) وتنظم المسابقة منطقة السويس لكرة القدم.

ويذكر ان مركز شباب المثلث سيواجه نظيره فريق ترسانة السويس البحرية على ملعب المثلث بحي الاربعين ، الجمعه المقبل الساعة 2.30 في أولي منافسات المسابقة.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من، أسعد ابراهيم مشرف فنى، رامى ابراهيم مدير فني، حسين عثمان مدرب عام، و صلاح غريب مدرب حراس المرمي، وائل غريب مدير إداري.

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