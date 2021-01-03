محاضرات توعوية بجوامع ومساجد تبوك

الأحد 03/يناير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

يُنظِّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بعد غدٍ، سلسلة من الكلمات والمحاضرات التوعوية بعنوان "استغلال الوقت بما يعود نفعه على النفس"، يلقيها عدد من الدعاة في المساجد والجوامع بمدينة تبوك عقب صلاة العشاء.

 

وستُلقى المحاضرات في جوامع ومساجد النور بحي الشفاء، ونور الدين زنكي بحي الروضة، وفي مسجد محمد الفالح بحي الشفاء،وذلك ضمن برنامج "الأسرة والإجازة" الذي تنفذه الوزارة في مختلف مناطق المملكة خلال إجازة الربيع.

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