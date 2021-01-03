‎الباز: فيروس كورونا لا يقل في إرهابه عن جماعة الإخوان

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قال الدكتور محمد الباز، إن فيروس كورونا بتوحشه وشراسته لن يفرق بين الناس على أي أساس سواء غني أو فقير، أو مواطن عادي ومسئول بالدولة.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن ما حدث في مستشفى الحسينية في الشرقية عمل تربة خصبة لزرع الشاعات والمعلومات غير الصحيحة، منوها أن الجماعة الإرهابية استغلت فيديو الحسينية للإساءة للدولة المصرية.



وأكد "الباز"، أن فيروس كورونا لا يقل إرهابه عن جماعة الإخوان، منوها أن الشعب المصري في أزمة كورونا يجب أن يتعامل بمنطق العائلة الواحدة التي تتعرض للخطر، لأن الحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة كورونا، والتكاتف بين الشعب والحكومة هو الحل الوحيد.



وأوضح، أن فيديو مستشفى الحسينية قاسي جدا، ويبين مدى العجز والارهاق والتعب للاطقم الطبية، منوها أن الموجة الثانية من كورونا أكثر شراسة، والآن نحن أمام كارثة، خاصة لو أصبح عدد المصابين أكبر من طاقة الاجهزة الطبية.‎