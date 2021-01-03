‎الباز: فيروس كورونا لا يقل في إرهابه عن جماعة الإخوان

الباز: فيروس كورونا لا يقل في إرهابه عن جماعة الإخوان
الأحد 03/يناير/2021 - 09:01 م
داليا الحسين
قال الدكتور محمد الباز، إن فيروس كورونا بتوحشه وشراسته لن يفرق بين الناس على أي أساس سواء غني أو فقير، أو مواطن عادي ومسئول بالدولة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن ما حدث في مستشفى الحسينية في الشرقية عمل تربة خصبة لزرع الشاعات والمعلومات غير الصحيحة، منوها أن الجماعة الإرهابية استغلت فيديو الحسينية للإساءة للدولة المصرية.
وأكد "الباز"، أن فيروس كورونا لا يقل إرهابه عن جماعة الإخوان، منوها أن الشعب المصري في أزمة كورونا يجب أن يتعامل بمنطق العائلة الواحدة التي تتعرض للخطر، لأن الحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة كورونا، والتكاتف بين الشعب والحكومة هو الحل الوحيد.
وأوضح، أن فيديو مستشفى الحسينية قاسي جدا، ويبين مدى العجز والارهاق والتعب للاطقم الطبية، منوها أن الموجة الثانية من كورونا أكثر شراسة، والآن نحن أمام كارثة، خاصة لو أصبح عدد المصابين أكبر من طاقة الاجهزة الطبية.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن ما حدث في مستشفى الحسينية في الشرقية عمل تربة خصبة لزرع الشاعات والمعلومات غير الصحيحة، منوها أن الجماعة الإرهابية استغلت فيديو الحسينية للإساءة للدولة المصرية.
وأكد "الباز"، أن فيروس كورونا لا يقل إرهابه عن جماعة الإخوان، منوها أن الشعب المصري في أزمة كورونا يجب أن يتعامل بمنطق العائلة الواحدة التي تتعرض للخطر، لأن الحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة كورونا، والتكاتف بين الشعب والحكومة هو الحل الوحيد.
وأوضح، أن فيديو مستشفى الحسينية قاسي جدا، ويبين مدى العجز والارهاق والتعب للاطقم الطبية، منوها أن الموجة الثانية من كورونا أكثر شراسة، والآن نحن أمام كارثة، خاصة لو أصبح عدد المصابين أكبر من طاقة الاجهزة الطبية.