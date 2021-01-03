مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي بثلاثية في البريميرليج

الأحد 03/يناير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إنتصر مانشستر سيتي على فريق نادي تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد على ملعب ستامفورد بريدج لحساب لقاءات الجولة 17 من البريميرليج


سجل ثلاثية السيتزينز إلكاي جوندوجان وفيل فودين وكيفين دي بروين في الدقائق 18 و 21 و 34 فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 90.


بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة 29 في المركز الخامس فيما توقف رصيد نادي تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الثامن

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