محافظ الشرقية يروي لحظات الرعب بالحسينية.. "الأهالي اقتحموا الرعاية وذعر بين الممرضات" (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحالات المتوفاة في الحسينية كانت على أجهزة تنفس صناعي تعمل بصورة جيدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النيابة تحقق مع من اقتحم العناية المركزة، كما تم إحالة الأمن الداخلي للمستشفى للتحقيق بسبب اقتحام مصور الفيديو للعناية المركزة، ما تسبب في حالة ذعر بين الممرضين والعاملين في المستشفى.

وأشار ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إلى أنه لا يوجد أي نقص أكسجين في مستشفى الحسينية أو أي مستشفى في الشرقية.

وأكد أنه كان يوجد 6 حالات مرضية في العناية المركزة توفي منهم 4 و2 على قيد الحياة وحالتهم مستقرة، ويوجد حالتين في العناية الأخرى إلى جانب 10 أطفال في الحضانات، وجميعهم حالتهم مستقرة.


واستطرد أن هناك فروق زمنية بالساعات بين الحالات الأربع التي توفيت، وكانوا يعانون من أمراض مزمنة، وثلاثة منهم أعمارهم فوق الستين عامًا وواحد في العقد الخامس من عمره.

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