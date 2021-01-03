تسليم 222 وحدة سكنية بالشراكة بين "جود الإسكان" و"الراجحي"

احتفلت منصّة جود الإسكان بالشراكة مع مصرف الراجحي اليوم بتسليم 222 وحدة سكنية متكاملة للأسرة الأشد حاجة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وذلك برعاية وحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ورئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبد الله بن سليمان الراجحي.

وأوضح معالي وزير الإسكان أن منصة جود الإسكان تُعد أحد أهم المنصّات الوطنية التي تستهدف تفعّيل مشاركة أفراد المجتمع والقطاع الخاص لدعم الأسر الأشد حاجة للمسكن حول المملكة، لافتاً النظر إلى أن حفل التسليم ثمرة لنضج الشراكة الفاعلة بين المنصة ومختلف الجهات والمؤسسات الوطنية.

وأشار إلى أن المنصة تشهد إسهامات يومية من جميع أفراد المجتمع في سبيل خدمة الأسر وتوفير المسكن الملائم لهم، مقدما شكره إلى معالي محافظ البنك المركزي على تقديم الدعم غير المحدود لبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي والشكر كذلك لرئيس مجلس الإدارة ومنسوبي مصرف الراجحي على مبادرتهم ودعمهم، مؤكدا أن المنصة تتطلع إلى زيادة المشاركات المجتمعية لخدمة أبناء الوطن على مستوى المسكن الذي يعد أحد أهم أساسيات العيش الكريم للأسر.

من جانبه عبر عبدالله الراجحي عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، التي تهدف إلى إشراك المجتمع في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية، لتوفير السكن للأسر الأشد حاجة وزيادة معدل الاستقرار الأسري، مؤكداً حرصهم في مصرف الراجحي على تطوير المسؤولية الاجتماعية بالتركيز على المشروعات المستدامة، ما أسهم في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تركزت في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم.

وجاء تسليم الوحدات السكنية في حفل أقيم في مبنى الإدارة العامة لمصرف الراجحي بمدينة الرياض، امتداداً للدعم الذي قدمه المصرف لمنصة "جود الإسكان" بنحو 40 مليون ريال للإسهام في توفير المسكن المناسب لحوالي 222 أسرة، يبلغ عدد أفرادها 1110 أفراد ،يرعاها 124 رب أسرة و 59 مطلقة و 39 أرملة، إذ توزعت الأسر المستفيدة في منطقة الرياض والحدود الشمالية ومكة المكرمة،كما شمل الدعم محافظات عدة مثل الأفلاج والمجمعة والزلفي والدوادمي وشقراء ورفحاء وعرعر وطريف والخرمة.

يذكر أن منصة جود الإسكان تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية التي تستهدف مشاركة جميع فئات المجتمع السعودي من أفراد ومنظمات، في مجال العطاءات السكنية الخيرية من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية في تقديم الإسهامات الخيرية.





وحظيت المنصة منذ إطلاقها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ 100 مليون ريال، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ 50 مليون ريال؛ تأكيدا على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي جميعها على منصة "جود الإسكان".