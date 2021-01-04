وزير الرياضة يكشف آخر الاستعدادات قبل افتتاح مونديال اليد في 13 يناير الحالي

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن آخر استعدادات الدولة المصرية لافتتاح مونديال اليد خلال الفترة من 13 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.





وقال "صبحي" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، إن منتخب اليابان هو أول منتخب عالمي وصل إلى القاهرة اليوم، فيما يصل الفريق البرازيلي غدًا للدخول في معسكر إعدادي قبل انطلاق البطولة.





وأضاف أن هناك تكامل بين الوزارات المعنية لاستضافة البطولة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء محاكاة اليوم لآخر استعدادات الإجراءات الاحترازية للبطولة.





وأوضح أن هناك إجراءات احترازية متكاملة للمنتخبات الوافدة فور وصولها إلى مطار القاهرة، لافتًا إلى دخول المنتخب المصري داخل فندق الإقامة الذي يمثل الكبسولة المغلقة وفقًا للإجراءات الاحترازية تحت إشراف كامل من وزارة الصحة.





وأكد أن وزارة الصحة تتابع عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة، موضحًا أنه تم تخصيص 8 غرف عزل بكل فندق إقامة للمنتخبات المشاركة فضلًا عن التواصل مع أحد المستشفيات القريبة من كل صالة مغطاة تحسبًا لأي احتمالات.



