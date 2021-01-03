القبض على ربة منزل بتهمة الإهمال في طفلتها والإتجار بالمخدرات بالقليوبية



وكشفت التحريات أن الأم تقوم بترويج المخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8 لعام 2021 جنح طوخ.



وكشفت التحريات، أن المستشفى الجامعي ببنها استقبلت الحالة، وجرى حجزها بقسم السموم وإجراء كافة الخدمات الطبية اللازمة، حيث تبين أن الطفله جرى تحويلها من مستشفى خاص أخرى دون أن يكون بصحبتها أحدا من أهليتها، وكشفت التحقيقات تورط الأم في الواقعة حيث أنها مطلقة وتقوم بترويج المواد المخدرة وغافلتها الطفلة وابتلعت قطعة حشيش مخدر وجرى إنقاذ حياتها.

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على ربة منزل لاتهامها بالإهمال والإتجار بالمواد المخدرة، مما تسبب في تناول طفلتها البالغة من العمر عام ونصف قطعة من مخدر الحشيش، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وحبس الأم والاستعلام عن حالة الطفلة التي تبين أنها كانت تلعب بقطعة صغيرة من مخدر الحشيش وابتلعتها وكادت أن تودي بحياتها.وكانت مستشفي بنها الجامعى قد استقبلت الطفلة "فيروز.ا" البالغة من العمر عام ونصف، إثر تناولها قطعة من الحشيش المخدر، وجرى تحويلها لمركز السموم بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بضبط الأم وحبسها وطلب تحريات المباحث.تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطار من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ، بإبتلاع طفلة تدعى "فيروز.ا"، البالغة من العمر عام ونصف، قطعة من مخدر الحشيش.وجرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وجرى ضبط الأم وتدعى "ن.ع" لتسببها في إهمال طفلتها الرضيعة.