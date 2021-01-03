إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم

الأحد 03/يناير/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
ريهام على
صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بالزام جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفة، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ 6 حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحه 4 قيراط زمام سنهور القبلية.

وايضا رفع اتربه وحرث وليزرة مساحه 6 فدان علي نفقه المواطن بحضور الأستاذ إسماعيل السيد رئيس الوحده المحليه بسنهور والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز والمهندس محمد تمام وكيل الحمايه والمهندس احمد رمضان وكيل الحماية.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ 2 حاله تعدى علي الاراضي الزراعيه علي مساحة 2 قيراط عباره عن اسوار بالبلوك الابيض بناحية ابوكساه وتم نقل البلوك خارج الموقع.

وإزالة أخرى بناحية أبوجنشو عباره عن مقبره على مساحه ١٢سهم بالبلوك الأبيض بحضور المهندس احمد فاروق رئيس قسم الحماية والمهندس ماهر الفار مدير جمعية ابوكساه والمهندس ابراهيم على مشرف جمعية ابوكساه والمهندس محمد عجمى فنى وحدة محلية بابوكساه والمهندس على قطب مسئول تعديات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواى.
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم

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