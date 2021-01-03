سبورتنج يفوز وديأ على الرجاء ١/٢

الأحد 03/يناير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سبورتنج على نظيره الرجاء المطروحى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب المدينة الشبابية وأدارها طاقم التحكيم بقيادة المحكمه الدولية شاهندة المغربى ومساعديها عمر فتحى و  محمد القاضى .

 

تقدم سبورتنج بالهدف الأول في الدقيقه ٧ من بداية اللقاء عن طريق نجم هجومه طارق سالم من بينية  احمد عبدالستار.


وتعادل الرجاء من ركلة جزاء سجلها سعيد أحمد في الدقيقه ٢٠ من الشوط الثاني قبل أن يسجل محمد ياسين هدف الترجيح لسبورتنج من ركلة جزاء ايضا .

وتعتبر هذة المباراة هى الودية الثانية لفريق سبورتنج بعد أن فاز أمس على كفر الشيخ  بهدف دون رد سجله عبد الله سرور فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الأخير .

 

ويلتقى فريق سبورتنج مع ماليه كفر الزيات على ملعب الأخير يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الجولة السابعة فى المجموعة الثالثة بالقسم الثانى .

 

ويحتل فريق سبورتنج المركز السادس فى مجموعة بحرى برصيد 8 نقاط بينما يأتى فريق مالية كفر الزيات فى المركز السابع برصيد 7 نقاط .

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