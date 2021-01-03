الكشف عن آخر تطورات موقف مصطفى محمد مع الزمالك
الأحد 03/يناير/2021 - 08:30 م
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح قريب من مغادرة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وبحسب موقع "بوت سانت إيتيان" الفرنسي، فإن مصطفى محمد قريب من الانتقال إلى فريق سانت إتيان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.
وكانت هناك العديد من التقارير أن أشارت إلى، رغبة نادي الزمالك في الحصول علي مبلغ 6 مليون يورو مقابل الاستغناء عن مصطفى محمد.
وتابع الموقع، أن نادي سانت إتيان عرض على الزمالك الحصول على 4 ملايين يورو، نظير التعاقد مع مصطفى محمد، بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو كإضافات.
وطلب مصطفى محمد خلال جلسته مع مسؤولي نادي الزمالك، الموافقة على عرض سانت إتيان، خاصة أنه يرغب في خوض تجربة احترافية خلال الفترة المقبلة.