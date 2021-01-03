الكشف عن آخر تطورات موقف مصطفى محمد مع الزمالك





كشفت تقارير صحفية، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح قريب من مغادرة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.









وبحسب موقع "بوت سانت إيتيان" الفرنسي، فإن مصطفى محمد قريب من الانتقال إلى فريق سانت إتيان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.









وكانت هناك العديد من التقارير أن أشارت إلى، رغبة نادي الزمالك في الحصول علي مبلغ 6 مليون يورو مقابل الاستغناء عن مصطفى محمد.









وتابع الموقع، أن نادي سانت إتيان عرض على الزمالك الحصول على 4 ملايين يورو، نظير التعاقد مع مصطفى محمد، بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو كإضافات.









وطلب مصطفى محمد خلال جلسته مع مسؤولي نادي الزمالك، الموافقة على عرض سانت إتيان، خاصة أنه يرغب في خوض تجربة احترافية خلال الفترة المقبلة.