إفتتاح دورى الميني فوتبول ببني سويف وعاملين إهناسيا يفوز على النجوم

الأحد 03/يناير/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
افتتحت فعاليات بطولة دوري منطقة بني سويف للمينى فوتبول مساء اليوم الأحد.


وحضر إفتتاح اليوم ياسر شلبي، رئيس المنطقة ومصطفى إبراهيم، مدير مديرية الشباب لقطاع الرياضة، إبراهيم دهشان، مدير مديرية الشباب لقطاع الشباب، محمد عبد التواب، مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، محمد رجب، عضو مجلس النواب، المستشار فايز عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة نادى النجوم والعديد من الشخصيات الرياضية والتنفيذية بببنى سويف.

وبالمباراة الافتتاحية نجح فريق نادى العاملين بإهناسيا في تحقيق فوز بنتيجة 2/3 على نادي النجوم.

واحرز أهداف نادى العاملين بإهناسيا كلا من مدحت رمضان ومحمود محمد وأحمد عبد الفتاح فيما أحرز أهداف النجوم كلا من أحمد سعيد ومحمود جمعه.

وأدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة الثنائى محمود حمدى ' دبور ' وعبد الله سيف.

ويشارك بالبطولة 10 فرق وهى ( النجوم وعاملين إهناسيا وبلفيا وقمبش ومركز شباب المدينة ودشطوط وكوم الرمل والحكامنة وبنى هارون والعبور ).

وتأتي البطولة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للمينى فوتبول والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

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