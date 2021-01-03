نوال الزغبي تخطف قلوب محبيها بإطلالة رقيقة عبر إنستجرام

الأحد 03/يناير/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
غازلت الفنانة نوال الزغبي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


وظهرت نوال بالصورة بإطلالة رقيقة مرتدية شميز باللون الأسود ، ووضعت ميكب جذاب متناسب مع إطلالتها، وعلقت على الصورة وعلقت على الصورة وكتبت: أجمل الأشياء في الحياة ليست اشياء ، أنها أشخاص وأماكن وصور وذكريات هم مشاعر وابتسامات. 


يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغنيات متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما وإلهامى دهيمة.

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