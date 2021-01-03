المركز الإقليمي للطاقة: خطة لإنشاء عدد من محطات تحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية

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قال المهندس حسن أمين، عضو اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة، إن هناك خطة لإنشاء عدد من محطات تحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بزيادة محطات الطاقة الشمسية.



وأضاف "أمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن هناك اتجاه من الدولة للاعتماد على الطاقة المتولدة من مصادر طبيعية مثل طاقة الشمس أو الرياح من أجل تقلل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الوقود الأحفوري.



وأشار إلى أن مشروع بنبان الذي يعتبر أكثر مشروع طاقة شمسية بالقرب من أسوان استطاع توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل لأهالي أسوان والمحيطين بهم، موضحًا أن مثل هذه المحطات استطاعت عمل قفزة كبيرة في إنتاج الكهرباء في مصر فبعدما كانت تنتج 32 ألف ميجا وات عام 2014 أصبحت تنتج ما يقرب من 48 ألف ميجا وات حاليًا وهذا ما جعل مصر تصبح مركز إقليمي مهم لتصدير الطاقة.



