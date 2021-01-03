التنمية المحلية: الـ 50 جنيه غرامة تذكرة للمواطن حتى يلتزم بالاجراءات الاحترازية

الأحد 03/يناير/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل اليوم الأول لبدء تطبيق الغرامة الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، معقبا: "مستمرون مستمرون في متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن وزير التنمية المحلية يتابع الوضع مع المحافظين في كافة المحافظات منذ صباح اليوم، لافتا إلى أنه تم توقيع مخالفات بالمئات على مستوى المحافظات، ففي محافظة القليوبية تم تحرير 400 مخالفة، والشرقية 147 مخالفة.

وأكد أن هدفهم أن يرتفع مستوى الوعي والالتزام لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "غرامة عبارة عن تذكرة للمواطن ليلتزم بالاجراءات الاحترازية".

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