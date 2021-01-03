أوكا يطرح كليب "اطلع بالبيزة" عبر "يويتوب"

الأحد 03/يناير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
طرح مطرب المهرجانات أوكا، كليب أغنية جديدة بعنوان "اطلع بالبيزه" عبر قناته الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مساء اليوم الأحد.


يذكر ان اخر أغاني "أوكا" كليب "اتدلع 1991" هو من كلمات وتوزيع أوكا، ألحان بينوو، وتدور فكرة الاغنية في عام 1991، تحت إشراف زوجته الفنانة مي كساب.


الجدير بالذكر أن أوكا وأورتيجا، بدءا لتحضير مسلسل جديد يحمل اسم "يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا" مكون من 30 حلقة عن رحلة صعودهم إلى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية.


وتتضمن حلقات المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي، وأن أوكا وأورتيجا قررا أن ينتجا المسلسل من نفقاتهما الخاصة على أن يتم طرح العمل بداية العام القادم.


يذكر أن آخر أعمالهما فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة كاريكا، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.

وسبق أن أعلن المطرب أحمد متولى الشهير بـ"أورتيجا" انفصاله فنيا رسميا عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا، وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

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