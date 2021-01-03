محافظة الإسكندرية: إغلاق 20 محل وهايبر داخل كارفور لمخالفتهم الاشتراطات



وقاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، منذ قليل، برفقة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، حملة مفاجئة على كارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك، وذلك للتأكد من مدي الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.



وأسفرت الحملة عن غلق٢٠ محل والهايبر ماركت بكارفور سيتي سنتر، وتطبيق غرامات فورية علي المخالفين، وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء.



وتناشد محافظة الإسكندرية مواطنيها بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرشادات الوقاية، والإلتزام بارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أماكن التجمعات مثل؛ المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الإتصالات، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.



أعلنت محافظة الإسكندرية عن إغلاق 20 محل وهايبر ماركت في كارفور سيتي سنتر بسبب عدم الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.