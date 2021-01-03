مركز شباب سمالوط يفوز على الهنداو في القسم الثالث

الأحد 03/يناير/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
سالم خليل
فاز فريق مركز شباب سمالوط، علي فريق الهنداو، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مطاي وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعه الثالثة.

ليصل فريق مركز شباب سمالوط للنقطه السابعة، ويظل فريق الهنداو عند النقطة الرابعة.

وأقيمت بالأمس 4 مباريات، حيث فاز فريق نادي ملوي، علي فريق ناصر الفكرية، بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

كما فاز فريق مركز شباب القيس، علي فريق الوليدية، بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب مطاي.

في حين تعادل فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق بني مزار ، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جاءت على ملعب الخارجة.

كما تعادل فريق القوصية، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، بهدف لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ديروط.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الخامسة عصر الإثنني، عندما يحل فريق الوادي الجديد، ضيفا على فريق مركز شباب مغاغه، في المباراة التي سيشهدها ملعب مطاي. 

ترتيب المجموعة الثالثة

1- مركز شباب القيس 11 نقطة
2- ناصر الفكرية 9 نقاط
3 -نادي ملوي 9 نقاط
4- القوصية 8 نقاط
5 - مركز شباب ناصر ملوي 8 نقاط
6- مركز شباب الخارجة 8 نقاط
7- - مركز شباب مغاغه 7 نقاط
8- مركز شباب سمالوط 7 نقاط
9 - الوليدية 6 نقاط
10 - الهنداو 4 نقاط
11- بني مزار 4 نقاط
12 - الوادي الجديد بلا نقاط

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