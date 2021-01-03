هل يرحل نجم توتنهام إلى باريس سان جيرمان؟

الأحد 03/يناير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الإنجليزي ديلي آلي نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي ربط نفسه بالإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم الحالي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن علاقة ديلي آلي توترت مؤخرًا مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام كما أنه أصبح خارج حسابات الاستثنائي من المشاركة في المباريات.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ديلي آلي ربط نفسه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بعدما وضع إعجابًا من حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام على منشور فضائية btsport العالمية الخاص بتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديرًا فنيًا لباريس سان جيرمان.

وألمحت التقارير الصحفية أن العديد من الأنباء زعمت في الأسابيع الماضية أن ديلي آلي سينتقل إلى باريس سان جيرمان في حالة تعاقد النادي الباريسي مع بوكيتينو.

وأشارت الفضائية العالمية إلى أن آلي يرتبط بعلاقة ممتازة مع بوكيتينو منذ وقت عملهما معًا في توتنهام من 2015 وحتى 2019.

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