أحمد موسى يتساءل: لماذا تأخرت وزارة الصحة في إصدار بيان حول واقعتي زفتى والحسينية؟



وأضاف:"الخطأ وارد والنظام الصحي مش على راسه بطحة، الإهمال وارد مثل السماح بزيارة مريض كورونا، أو انتظار أهله في المستشفى"، مردفا:"يجب توضيح الحقائق بشكل كامل".



وتساءل "هل ما حدث في الحسينية نتيجة إهمال ؟ جهات التحقيق هي المختصة بإعلان هذا الأمر، وليس عيبا الاعتراف بمنتهى الشفافية حال وجود خطأ، العالم بأجمع لديه مشكلات في النظام الصحي"، مؤكدا أن مصر نجحت في مواجهة الموجة الأولى لفيروس كورونا.



كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ما حدث أمس السبت في مستشفى الحسينية.وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "كان يجب صدور بيان من الصحة منذ أمس حول واقعة زفتى، لا يصح الانتظار طول هذه الساعات"، متسائلا: "ليه أسيب المواطن بيضرب أخماس في أسداس، لازم أطلع وأقول إن الموضوع غلط، وأعترف لو صح مش عيب لما أقول الحقيقة حتى لو وُجد إهمال".وأعرب موسى عن ثقته في تحقيقات النيابة العامة قائلا: "كلنا ثقة في النيابة"، مردفا:"العالم بأجمع لديه يمر بأزمة كورونا، الخطأ وارد".