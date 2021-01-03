عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا





تأكد غياب الزامبي والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد الثلاثاء لعدم قيد اللاعب في القائمة الأفريقية.





وتعاقد الأهلي مساء الخميس الماضي مع والتر بواليا قادمًا من الجونة لمدة ٤ مواسم لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.





ولن يتمكن بواليا من اللحاق بمباراة الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر بسبب عدم قيد اللاعب في القائمة الأفريقية حيث سيتم فتح بال القيد في القائمة الأفريقية يوم ١٠ من يناير الجاري.





ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام الدولي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب فاز بها المارد الأحمر بهدف أليو ديانج.



