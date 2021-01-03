عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 03/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي

تأكد غياب الزامبي والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد الثلاثاء لعدم قيد اللاعب في القائمة الأفريقية.

وتعاقد الأهلي مساء الخميس الماضي مع والتر بواليا قادمًا من الجونة لمدة ٤ مواسم لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

ولن يتمكن بواليا من اللحاق بمباراة الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر بسبب عدم قيد اللاعب في القائمة الأفريقية حيث سيتم فتح بال القيد في القائمة الأفريقية يوم ١٠ من يناير الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام الدولي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب فاز بها المارد الأحمر بهدف أليو ديانج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والتر بواليا والتر بطل النيجر

أخبار تهمك

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يُحدد موعد حسم موقف ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة عرض سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الشاب خالد بعد شائعات وفاتة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

نجم ليفربول بديل كوستا في أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ حوالي 7 ساعات

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ ساعة و 19 دقيقة

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

خالد الغندور يدعم فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لأولى مواجهاته الإفريقية

مرجان يكشف للفجر الرياضي ملعب مواجهة سونيديب بطل النيجير في دوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر

بواليا يظهر في التتش بعد انضمامه للأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

07:30 م

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

06:34 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

05:29 م

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى