كوكاكولا يتنزع فوزاً غالياً من الزرقا بالقسم الثاني (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
انتهت المباراة التي جمعت بين كوكاكولا والزرقا، بفوز كوكاكولا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي بالملعب الفرعي، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري القسم الثاني. 
تشكيل المباراة 

وبدأ تامر مصطفي، المدير الفني لفريق كوكاكولا المباراة بتشكيل مكون من : محمد علي ميلا، أحمد عبدالمنعم، إيهاب عبدالمحسن، أحمد سعيد بندق، كريم صلاح، باسم عبدالعزيز، محمد عبد الموجود، محمد علاء، محمد عبدالعزيز، حسام زين، إسلام أشرف. 

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من، عمرو عبدالمجيد، معتز نجيب، جابر سالم، أحمد أبو الخير، محمد السيد، محمود أحمد، إسلام فتحي، عبدالله أحمد، ايريك. 
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كما دخل طارق الصاوي، المدير الفني لفريق الزرقا، المباراة بالتشكيل التالي : عبدالرحمن سامي، وليد نبيل، حسام محمد، محمد عصام، أحمد عبدالفتاح، حسام فتحي، محمد عادل، محمود علي، أحمد جمال، محمد عوض، ريتشارد.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من مصطفى حمودة، أحمد أمين، أحمد إبراهيم، نور الدين عبدالغفار، كمال محمد، حسام عادل، أحمد سمير.
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الشوط الأول

حاول لاعبو الفريقين تسجيل هدف قبل نهاية اللقاء وسط تراجع دفاعي من قبل لاعبي الفريقين، ضغط متواصل من جانب الفريقين وسط تألق لاعبي الفريقين، كما شهدت المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة بشكل مبكر على الكرة في مناطق وسط الملعب، حتي نهاية الشوط الأول. 

الشوط الثاني

كما شهد استحواذ فريق كوكاكولا والسيطرة على ملعب فريق الزرقا، حيث حاول لاعبي الزرقا في تسجيل هدف التقدم ولكن فشلوا، ونجح فريق كوكاكولا في تسجيل الهدف الوحيد، وظلت النتيجة حتي إطلاق صافرة نهاية المباراة. 
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وحصل محمد أحمد عبدالعزيز لاعب كوكاكولا على بطاقة صفراء خلال اشتراكه مع أحمد جمال لاعب الزرقا، كما حصل كلا من أحمد عبدالمنعم مدافع كوكاكولا، و حسام عبدربه لاعب الزرقا على بطاقة صفراء بسبب دخولهما في كرة مشتركة. 
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ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 13 نقطة
2- زد إف سي 12 نقطة
3- الداخلية 12 نقطة
4- بتروجت 11 نقطة
5- منتخب السويس 11 نقطة
6- سرس الليان 11 نقطة
7- المريخ 10 نقاط
8- النصر 8 نقاط
9- الزرقا 8 نقاط
10- النجوم 7 نقاط
11- الترسانة 7 نقاط
12- القناة 7 نقاط
13- ج شبين 7 نقاط
14- كوكاكولا 7 نقاط
15- طنطا 6 نقاط
16- السكة الحديد 4 نقاط

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