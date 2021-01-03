أحمد موسى: الالتزام بالكمامات في الشارع بلغ 99.9%.. "كان لازم نفرض غرامات" (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يوجد أحد تقريبًا في الشارع لا يرتدي كمامة، مردفًا: «كان لازم يعني نفرض غرامة 50 جنيهًا».

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد: "كنا بنصوت الأيام اللي فاتت عشان نوصل للموقف اللي احنا شوفناه اليوم". مردفًا:"الكمامة هي السلامة لكل مواطن، ومصر اليوم متغيرة".

ولفت موسى، إلى أن رجال وزارة الداخلية اليوم عملوا كمائن للتفتيش على ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، والخاصة، والشوارع الرئيسية، وفرضوا غرامات على غير الملتزمين.

واختتم أحمد موسى: أن نسبة الانضباط والالتزام بالكمامات في الشارع بلغت 99.9.

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