"التنمية المحلية": الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة خلال 3 شهور

الأحد 03/يناير/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية، إن الوزارة بدأت مشروع مسار العائلة المقدسة منذ أكثر من عام بالتعاون مع جهات أخرى.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "جاري الانتهاء من تجهيز 25 نقطة من مسار العائلة المقدسة، حيث تم الانتهاء من بعضها بنسبة 100%"، مشيرا إلى أنه تم تجهيز فيلم وثائقي بست لغات حول مسار العائلة المقدسة.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية، اهتمام الدولة بمشروع العائلة المقدسة قائلا: "هدية مصر للعالم أجمع".

وأوضح أن تطوير مسار العائلة المقدسة جاري في 8 محافظات، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز الـ 25 نقطة خلال 3 شهور. 

وحول واقعة كوبري ستانلي بالإسكندرية، قال "الأمر محل بحث، ويتابع من غرفة عمليات الوزارة".

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