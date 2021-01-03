شعبة الأدوية: احترسوا من أدوية كورونا المعلن عنها عبر السوشيال ميديا.." مهربة من تركيا" (فيديو)

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قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تعليمات لجميع مصانع وشركات الدواء لتوفير مخزون استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر وخاصة أدوية بروتوكول كورونا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاعه على قناة "صدى البلد"، أنه تم تسهيل إجراءات استيراد الأدوية، ما قلل زمن الإجراءات من شهرين إلى 10 أيام.



ولفت إلى أن ما يتم نشره على السوشيال ميديا من أدوية وعقاقير طبية لفيروس كورونا هي كميات مهربة من تركيا والسعودية، مشيرا إلى أنه لا ينصح بتداولها.

