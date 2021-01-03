في رأس السنة الميلادية.. أحد عشر راهبًا جديدًا وقمصان لبرية الريان وجبل النقلون بالفيوم بيد الأنبا أبرآم

الأحد 03/يناير/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
شهد دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم في أول أيام العام الميلادي الجديد انضمام راهب جديد لمجمع رهبانه إلى جانب انضمام عشرة رهبان آخرين لمنطقة القديس مكاريوس السكندري ببرية الريان بالفيوم. كما تمت رسامة اثنين من رهبان الريان في رتبة القمصية.

صلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها، وذلك بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم.

والرهبان الجدد هم:

- الراهب يوليوس الأنبا مكاريوس
- الراهب غبريال الأنبا مكاريوس
- الراهب مكسيموس الأنبا مكاريوس
- الراهب جرجس الأنبا مكاريوس
- الراهب كيرلس الأنبا مكاريوس
- الراهب يوحنا الأنبا مكاريوس
- الراهب أرشليدس الأنبا مكاريوس
- الراهب عبد القدوس الأنبا مكاريوس
- الراهب أنطونيوس الأنبا مكاريوس
- الراهب عبد المسيح الأنبا مكاريوس
- الراهب نوفير النقلوني

أما القُمُّصَان فهما:

- الراهب القمص مكاريوس الأنبا مكاريوس
- الراهب القمص صموئيل الأنبا مكاريوس

كما تم قبول طالب رهبنة جديد لبدء فترة الاختبار الرهباني بدير النقلون وحمل اسم الأخ يوأنس النقلوني.
في رأس السنة الميلادية.. أحد عشر راهبًا جديدًا وقمصان لبرية الريان وجبل النقلون بالفيوم بيد الأنبا أبرآم
في رأس السنة الميلادية.. أحد عشر راهبًا جديدًا وقمصان لبرية الريان وجبل النقلون بالفيوم بيد الأنبا أبرآم
في رأس السنة الميلادية.. أحد عشر راهبًا جديدًا وقمصان لبرية الريان وجبل النقلون بالفيوم بيد الأنبا أبرآم
في رأس السنة الميلادية.. أحد عشر راهبًا جديدًا وقمصان لبرية الريان وجبل النقلون بالفيوم بيد الأنبا أبرآم

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