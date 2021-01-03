باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

الأحد 03/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى لنادي الزمالك فى حسم موقف الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل حسم صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي.

 

وخرج كل من مصطفى فتحي وكريم بامبو من حسابات المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى لنادي الزمالك ولم يشاركوا مع الفريق ولم يحصلوا على فرص خلال المباريات منا يقرب رحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وعلم الفجر الرياضي أن باتشيكو يُعد كل من زيزو وأشرف بن شرقي وأوناجم وشيكابالا هم اللاعبين الأساسيين فى تشكيل الزمالك مما يجعل هناك صعوبة لمشاركة كريم بامبو ومصطفى فتحي بشكل منتظم.

 

ويذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق إنبي أمس ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف.

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